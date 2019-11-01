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01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

Как различать российские истребители

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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС


На вооружении ВВС России стоит целая группа истребителей, разработанных за последние сорок лет. И хотя назначение этих машин разное, порой даже специалисту сложно отличить их друг от друга по внешним признакам. В чем же разница между российскими истребителями?

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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