Как различать российские истребители
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
На вооружении ВВС России стоит целая группа истребителей, разработанных за последние сорок лет. И хотя назначение этих машин разное, порой даже специалисту сложно отличить их друг от друга по внешним признакам. В чем же разница между российскими истребителями?
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