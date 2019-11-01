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01.11.2019
Известия.ru

"Роскосмос" запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"До конца года мы планируем провести 29 пусков ракет космического назначения, в том числе пуски боевых ракет", — приводит его слова ТАСС.

Выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Рогозин также отметил, что всего за год будет проведено более 40 пусков. По его словам, за прошедшие 10 месяцев Россия выполнила 12 пусков боевых ракет, произведенных предприятиями "Роскосмоса".

На 2019 год "Роскосмос" запланировал осуществить 45 запусков, следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Однако из-за переноса части пусков эта цифра уменьшится.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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