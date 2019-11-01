Рогозин сообщил о запросе NASA мест на "Союзах" в 2020-2021 годах

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросило у Роскосмоса" места на российских кораблях "Союз" в 2020 и 2021 годах. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, российская сторона поможет американским коллегам в доставке астронавтов на Международную космическую станцию. Как отметил Рогозин после отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, это нарушит планы России. Как именно, он не уточнил.

"Мы постараемся помочь американским коллегам и ужмем наши экипажи", — цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с экипажем для МКС состоится в апреле. На станцию вернется астронавт NASA Крис Кэссиди и прибудут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин.