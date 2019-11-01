Войти
01.11.2019
Известия.ru

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на "Союзах" в 2020-2021 годах

303
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросило у Роскосмоса" места на российских кораблях "Союз" в 2020 и 2021 годах. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, российская сторона поможет американским коллегам в доставке астронавтов на Международную космическую станцию. Как отметил Рогозин после отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, это нарушит планы России. Как именно, он не уточнил.

"Мы постараемся помочь американским коллегам и ужмем наши экипажи", — цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с экипажем для МКС состоится в апреле. На станцию вернется астронавт NASA Крис Кэссиди и прибудут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз-2 РН
Похожие новости
04.04.2019
Восточный переворот
05.03.2019
Раскрыты потери "Роскосмоса" из-за кораблей SpaceX и Boeing
01.03.2019
Полет в никуда
07.11.2014
Космическая станция осталась в невесомости
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой