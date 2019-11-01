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01.11.2019
Известия.ru

"Роскосмос" создаст свою приборостроительную структуру

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

"Роскосмос" планирует создать интегрированную приборостроительную структуру. Программа создания будет представлена на заседании наблюдательного совета, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, новую структуру создадут на базе АО "Российские космические системы", передает ТАСС.

В сентябре Рогозин заявил, что "Роскосмос" создаст конструкторское бюро для дальнейшего развития робототехники. По его словам, основой для дальнейшего развития в этой сфере станет робот "Федор".

"Сейчас мы совместим все работы, посмотрим, что можно сделать… В любом случае мы не собираемся отдавать пальму первенства никому", — подчеркнул он.

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Страны
Россия
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Фёдор
Компании
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Робот
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