Компартии Китая досталось от Помпео

Коммунистическая партия Китая (КПК) стремится к мировому господству и угрожает американской безопасности, поэтому США будут бороться с ней.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне.

По словам Помпео, в Китае есть "свободолюбивые граждане", которые не хотят нынешней модели устройства страны. Поэтому американские власти должны противостоять КПК, так как та не только навязывает свою политику внутри страны, но и стремится к мировому господству, создавая угрозу национальной безопасности США.

Правда, Помпео отметил, что Вашингтон настроен на улучшение отношений с Пекином, напомнив о готовящейся торговой сделке между двумя странами. "Мы хотели бы видеть процветающий Китай, живущий в мире со своими гражданами и соседями", - процитировал госсекретаря Eadaily.

Позже на своей странице в Twitter Помпео разразился упреками в адрес китайского руководства: "Мы способствовали подъему Китая. В ответ КПК воспользовалась нашей благосклонностью. Теперь Дональд Трамп находится в ситуации, в которой КПК проявляет враждебность по отношению к США и нашим ценностям. Мы должны иметь дело с тем Китаем, который есть на самом деле, а не с тем, который мы хотели бы видеть".