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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Авиация Тихоокеанского флота искала субмарины противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи самолётов Ту-142МЗ и Ил-38 ТОФ отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника над акваторией Тихого океана.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения полётов экипажи двух пар противолодочных самолетов ТУ-142 и Ил-38 отработали задачи по предназначению: поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника, - указали в военном ведомстве. - В ходе более чем восьмичасового полёта лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации".

Отмечается, что в заданном районе, самолеты "условно нанесли удар по субмарине "противника".

"Экипажами Ту-142МЗ и Ил-38 был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе, - пояснили в ведомстве. - Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации".

Кроме того, летчики морской авиации обеспечили тактический фон для проведения тренировки средств противовоздушной обороны Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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Ил-38
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