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01.11.2019
Российская газета

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Стратегия США для сдерживания России и Китая, предусматривающая нападение на Крым, оторвана от геополитической реальности и не учитывает нынешнюю обороноспособность полуострова. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются, и самым тщательным образом, - заявил Бальбек РИА Новости. - Но вопрос в том, что американцы считают нападением - массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? Так или иначе оба варианта не принесет ощутимого результата. Созданная на полуострове линия ПВО не позволяет поразить важные цели, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию.

Депутат признал, что США как супердержава имеет значительные силы, но в случае сопротивления потери неизбежны с обеих сторон.

- Одно дело безнаказанно расстреливать Ирак или Ливию, и совсем другое - воевать со страной, способной очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона, - считает парламентарий. Так что все эти планы - военная теория, красивая, но неприменимая.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало статью о новых стратегиях США для "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая - на российский Дальний Восток.

Активное продвижение НАТО на восток и регулярно звучащие заявления США о необходимости выделения Украине военной помощи заставили Россию превратить Крым в неприступную крепость. В 2018 году Минобороны РФ развернуло на полуострове четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Сейчас они несут боевое дежурство в четырех точках полуострова - в районе Феодосии, Джанкоя, Севастополя и Евпатории. Также под Керчь переброшены береговые ракетные комплексы "Бал".


Илья Изотов (Симферополь)

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