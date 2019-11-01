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01.11.2019
Российская газета

Су-34 назвали ледоколом российской военной авиации

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Источник изображения: rg.ru

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 назвали ледоколом, идущим по заледеневшим старым стереотипам. На самолете отрабатываются новые решения с точки зрения вооружения, аппаратуры радиоэлектронного противодействия и другого специального оборудования.

Об этом в четверг пишет газета "Красная звезда". Су-34 обладает хорошей эргономикой, широкой автоматизацией полета от взлета и до посадки, в том числе и на этапе боевого применения, он удобен в пилотировании. У самолета оригинальная компоновка кабины, что позволяет членам экипажа становиться в полный рост. И за счет такой уникальной кабины экипаж может совершать беспосадочные полеты длительностью до 10 часов с сохранением собственной работоспособности. Это позволяет в кратчайшие сроки перебазироваться на любое направление.

Истребитель-бомбардировщик имеет беспрецедентную номенклатуру применяемого оружия: 16 видов высокоточного управляемого и 19 видов неуправляемого. Недавно на Дальнем Востоке на Су-34 выполнили полетные задания с практическим использованием противокорабельных ракет. Задействовали многофункциональные истребители-бомбардировщики и в нанесении авиационных ударов по инфраструктуре международного терроризма в Сирии, где им приходилось с хирургической точностью применять свободнопадающие бомбы.

На Су-34 также было отработано эффективное применение современных средств радиоподавления. Это произошло в 2008 году, в ходе операции по принуждении Грузии к миру. "Помехи ставились из боевых порядков, грузинские зенитные ракетные комплексы, в том числе и зарубежного производства, не смогли выполнить отстройку от них", - сообщает издание.

Опыт Су-34 в будущем может быть использован на других самолетах оперативно-тактической авиации, пишет "Красная заезда".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
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