Элементы уникального глубоководного телескопа на Байкале создает Объединенная двигателестроительная корпорация

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) участвует в производстве элементов телескопа для подводной нейтринной обсерватории Baikal-GVD, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" принимает участие в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. Для телескопа, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной, в течение 2 лет будет изготовлено 2100 специальных экранов из сплава железа и никеля", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что телескоп состоит из системы связанных оптических датчиков, размещённых на глубине около 1 км в прочных стеклянных сферических корпусах. Чтобы датчики работали без помех со стороны магнитного поля Земли, они оснащены экранами из специального сплава железа и никеля - пермаллоя, отжиг которых будет осуществляться на московском производственном комплексе "Салют" (входит в "ОДК").

"Всего для проекта глубоководного нейтринного телескопа будет изготовлено более 2 тыс. специальных экранов, которые обеспечат защиту комплекса от помех, влияющих на точность исследований. Мы рады быть частью проекта, который позволит пролить свет на загадки Вселенной", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

Телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации потоков элементарных частиц нейтрино, имеющих маленькую массу и не обладающих электрическим зарядом. Исследования показали, что "поймать" нейтрино можно, если использовать так называемую мишень - в данном случае прозрачную воду Байкала. При соприкосновении с ней рождаются электрически заряженные частицы, которые уже можно регистрировать приборами.

Учёные полагают, что нейтринная астрономия позволит проводить глубокие исследования структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.