Войти
01.11.2019
Интерфакс-АВН

Элементы уникального глубоководного телескопа на Байкале создает Объединенная двигателестроительная корпорация

291
0
0

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) участвует в производстве элементов телескопа для подводной нейтринной обсерватории Baikal-GVD, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" принимает участие в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. Для телескопа, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной, в течение 2 лет будет изготовлено 2100 специальных экранов из сплава железа и никеля", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что телескоп состоит из системы связанных оптических датчиков, размещённых на глубине около 1 км в прочных стеклянных сферических корпусах. Чтобы датчики работали без помех со стороны магнитного поля Земли, они оснащены экранами из специального сплава железа и никеля - пермаллоя, отжиг которых будет осуществляться на московском производственном комплексе "Салют" (входит в "ОДК").

"Всего для проекта глубоководного нейтринного телескопа будет изготовлено более 2 тыс. специальных экранов, которые обеспечат защиту комплекса от помех, влияющих на точность исследований. Мы рады быть частью проекта, который позволит пролить свет на загадки Вселенной", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

Телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации потоков элементарных частиц нейтрино, имеющих маленькую массу и не обладающих электрическим зарядом. Исследования показали, что "поймать" нейтрино можно, если использовать так называемую мишень - в данном случае прозрачную воду Байкала. При соприкосновении с ней рождаются электрически заряженные частицы, которые уже можно регистрировать приборами.

Учёные полагают, что нейтринная астрономия позволит проводить глубокие исследования структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пойма-Э
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
05.04.2017
ОДК станет 100% акционером четырёх авиаремонтных заводов
14.04.2016
Ростех – космосу
30.08.2013
ОДК в ближайшее время планирует подписать крупный контракт на поставку двигателей для Су-34
13.11.2012
"Оборонпром" продемонстрирует на Airshow China 2012 новые образцы вертолетов и двигателей
11.03.2009
Брешь в портфеле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой