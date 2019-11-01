Украинский полковник рассказал в США об уязвимостях российского оружия

Москва в 2014-2015 годах глушила сигналы украинских радиостанций Motorola, работающих в диапазонах частот 137-180 мегагерц и 400-470 мегагерц, вследствие чего Киеву на Донбассе пришлось перейти на продукцию компаний Harris и Anselsan, проблем с которыми не наблюдалось, рассказал в Вашингтоне (США) полковник Иван Павленко. Об этом сообщает The Drive.

По словам полковника, Украина в ходе конфликта на юго-востоке страны практически не испытывает сложностей со спутниковой связью, поскольку, как и Россия, в основном использует Кa-диапазон. Тем не менее из-за спуфинга сигнала Global Positioning System (GPS) в 2015-2017 годах Киев потерял около ста небольших беспилотников.

Согласно Павленко, российским военным минимум два раза удавалось получать удаленный доступ к его смартфону, аналогичные действия в отношении других украинцев совершались для отправки текстовых сообщений. Подобные приемы, приписываемые российской стороне, американское издание отнесло к "инструментам информационной войны".

Павленко отметил, что российские беспилотники "Орлан-10" оснащены техникой, способной определять местоположение украинских радаров и противодействовать их работе. Однако, по словам полковника, в последнее время применение подобных инструментов со стороны Донбасса снизилось, что, как пишет The Drive, можно объяснить переброской российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирию или последствиями введенных в отношении РФ со стороны Запада санкций, снижающих доступ к ряду микроэлектронных компонентов.

В сентябре "Известия" написали, что комплекс РЭБ РБ-341В "Леер-3", который получает "Орлан-10", сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства.

В июле 2018 года полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России. В июне тот же военный сказал, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

В январе 2015 года "Известия" сообщили о планах сформировать в Крыму полк беспилотников.