Иранский учебный самолёт Yasin превратят в лёгкий штурмовик

Иранский перспективный учебный самолет Yasin, представленный широкой публике в середине октября этого года, послужит основой для разработки легкого штурмовика. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Defense Aerospace, о разработке нового самолета заявил председатель совета директоров Иранской организации авиационной промышленности Амир Карим Бани Тарафи.

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Разработанный иранской промышленностью учебно-тренировочный самолет Yasin в будущем может стать легким штурмовиком для поддержки действий сухопутных сил. В настоящее время Военно-воздушные силы Ирана рассматривают возможность создания на его базе штурмового самолета. В рамках программы создания нового штурмовика рассматриваются варианты установки систем управления вооружением и точек подвески ракет и авиабомб.

Учебно-тренировочный самолет Yasin совершил свой первый полет над авиабазой Нодже в западной провинции Хамадан 17 октября этого года. Его создание велось с первой половины 2010-х годов. Согласно имеющимся данным, длина самолета составляет 12 метров, высота - 4 метра, размах крыла - 10 метров. Взлетная масса Yasin составляет 5,5 тонны, скорость дозвуковая, высота полета - до 12 тысяч метров, а дальность - до 1,5 тысячи километров.

На самолет установлены два двигателя Owj иранской разработки, созданными в результате модернизации модели General Electric J85 американского производства, не имеющих форсажного режима.

Согласно заявлению командования иранских ВВС, самолет планируется использовать для расширенной подготовки пилотов.