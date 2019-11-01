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01.11.2019
Военное обозрение

Отчёт США: корпус морской пехоты нуждается в переменах

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В соответствии с ежегодным отчетом о военных возможностях США, опубликованным институтом Heritage Foundation, ВМС и корпус морской пехоты получили невысокие оценки в своей способности противостоять вызовам со стороны КНР и России, а также угрозам со стороны Тегерана и Пхеньяна.

Источник изображения: www.marines.mil

Ежегодный анализ касается военной мощи, с которой морпехи и флот США будут действовать в разных частях света: в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Речь не только о технической составляющей, но и качестве личного состава.

Бюджетные ограничения также имеют большое значение, полагают сотрудники фонда, и они влияют на то, что можно сделать сейчас и в будущем, включая инвестиции Минобороны в искусственный интеллект, передовые производственные линии, гиперзвуковое оружие и другие продвинутые технологии.

В отчёте этого года также обсуждается необходимость увеличения числа батальонов морской пехоты с тем, чтобы снизить общую нагрузку на личный состав при постоянных развертываниях, когда у морских пехотинцев мало времени на то, чтобы оставаться дома. Частые развёртывания и названы основной причиной "несоответствия подразделений необходимому уровню эффективного противостояния". Именно поэтому КМП назвали нуждающимся в переменах.

Кроме того, отмечается, что нынешнее, почти исключительное внимание к Индо-Тихоокеанскому региону со стороны КМП может быть скорректировано в пользу других регионов мира. Это необходимо, хотя давление на Азию со стороны Китая с его мощным военно-морским флотом и продвинутой береговой охраной не ослабевает, - считают в США.

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