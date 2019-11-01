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01.11.2019
Военное обозрение

Британия продолжает перебрасывать бронетехнику в Эстонию

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Колонна тяжелой боевой техники британских вооруженных сил прибыла в Эстонию для участия в учениях Tractable сухопутным путем. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Источник изображения: topwar.ru

20 единиц боевой техники, в том числе два танка Challenger, прибыли в четверг сухопутным путем в Эстонию, где присоединились к ранее прибывшей железнодорожным транспортом боевой технике вооруженных сил Великобритании. Как пояснили в главном штабе Сил Самообороны Эстонии, ранее в республику были доставлены 18 танков Challenger и другая бронетехника, а также отряд вертолетов AW159 Wildcat. В ближайшие дни ожидается прибытие трех штурмовых вертолетов AH-64 и двух самолетов C-130 с десантниками на борту.

Всего на учения Великобритания направила около 200 единиц бронетехники и 800 человек личного состава, которые после учений заменят британский контингент боевой группы НАТО, дислоцирующийся в Эстонии.

Прибывшая в Эстонию боевая техника изначально доставляется морским путем в порт Эмден (Emden) в Германии, затем перемещается по железной дороге и по наземным дорогам через Германию, Польшу, Литву, Латвию с конечным пунктом назначения в Эстонии, которая выступает в роли принимающего государства.

Как пояснил руководитель учений с эстонской стороны майор Тамбет Мяэ, учения Tractable с высадкой парашютного десанта будут проходить в Эстонии впервые. От обычных учений они отличаются "масштабами и сложностью операции". Кроме британских парашютистов во время десантирования будут сброшены и шесть представителей Сил Самообороны Эстонии.

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