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01.11.2019
Известия.ru

Boeing запретил эксплуатацию порядка 50 самолетов из-за трещин

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Matt Mills McKnight

Компания Boeing выдала запрет на полеты ряда самолетов из-за обнаруженных в них трещин. По информации AFP, точное количество воздушных бортов, попавших под ограничения, неизвестно, их может быть порядка 50. Модель самолетов, которых коснулся запрет, не уточняется.

Представители авиаконцерна пока не прокомментировали эти данные, передает Reuters.

Британское издание Guardian пишет, что американские авиационные регуляторы попросили авиакомпании всего мира проверить самолеты Boeing 737 NG на наличие трещин. Ранее трещина была обнаружена на одном из самолетов, принадлежащих австралийскому перевозчику Qantas.

В октябре президент и гендиректор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что самолет 737 MAX, запрещенный к эксплуатации после двух крушений, после всех доработок станет одной из самых безопасных моделей. По его словам, компания посвятила 100 тыс. часов разработке улучшений 737 MAX и провела более 814 испытаний с обновленным программным обеспечением.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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