Перед лицом "одного врага" курдов призвали вступать в ряды сирийской армии

Сирийская армия и службы безопасности арабской республики призвали бойцов преимущественно курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) присоединиться к правительственным войскам и правоохранительным органам САР. Призыв озвучен после того, как силы Башара Асада были развернуты вдоль северо-восточного участка границы Сирии и Турции в рамках соглашения между Москвой и Анкарой.

Это самое крупное размещение сирийской армии в этом районе с 2012 года, отмечает телеканал "Аль-Арабия".

"Верховное командование Вооружёнными силами Сирии готово приветствовать членов подразделений СДС, которые вступят в наши ряды", - говорится в заявлении Министерства обороны САР, передаёт государственное информационное агентство SANA.

В заявлении также говорится, что все сирийцы, включая курдское меньшинство страны, противостоят "одному врагу". Кто именно под таковым подразумевается, сирийское информагентство не уточнило. Впрочем, известно, что Дамаск не раз открыто называл власти Турции "врагом сирийской государственности и народа арабской республики".

Ранее в этом месяце в рамках соглашения между руководством СДС, ведущую роль в составе которых играют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) и Дамаском правительственные войска заняли города Тель-Тамер, Айн-Исса, Айн-эль-Араб (Кобани), Табка, Манбидж и Ракка на северо-востоке Сирии, противодействуя таким образом продвижению турецких войск в этой части САР. Гарантом соглашения стала Россия.