Войти
01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Перед лицом "одного врага" курдов призвали вступать в ряды сирийской армии

267
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийская армия и службы безопасности арабской республики призвали бойцов преимущественно курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) присоединиться к правительственным войскам и правоохранительным органам САР. Призыв озвучен после того, как силы Башара Асада были развернуты вдоль северо-восточного участка границы Сирии и Турции в рамках соглашения между Москвой и Анкарой.

Это самое крупное размещение сирийской армии в этом районе с 2012 года, отмечает телеканал "Аль-Арабия".

"Верховное командование Вооружёнными силами Сирии готово приветствовать членов подразделений СДС, которые вступят в наши ряды", - говорится в заявлении Министерства обороны САР, передаёт государственное информационное агентство SANA.

В заявлении также говорится, что все сирийцы, включая курдское меньшинство страны, противостоят "одному врагу". Кто именно под таковым подразумевается, сирийское информагентство не уточнило. Впрочем, известно, что Дамаск не раз открыто называл власти Турции "врагом сирийской государственности и народа арабской республики".

Ранее в этом месяце в рамках соглашения между руководством СДС, ведущую роль в составе которых играют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) и Дамаском правительственные войска заняли города Тель-Тамер, Айн-Исса, Айн-эль-Араб (Кобани), Табка, Манбидж и Ракка на северо-востоке Сирии, противодействуя таким образом продвижению турецких войск в этой части САР. Гарантом соглашения стала Россия.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Похожие новости
30.10.2019
"Источник силы" Эрдогана показал слабость Израиля
29.10.2019
The Hindu (Индия): Путин вышел на авансцену в Сирии
24.10.2019
Шойгу провел переговоры с главкомом СДС Абдо
08.08.2017
Ливан вернул родину сирийским боевикам
13.10.2016
Новое появление начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Герасимова в Турции
14.12.2012
Позиция России в отношении сирийского кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой