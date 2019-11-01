Самолет МС-21-300 завершил третью сессию сертификационных полетов

Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) завершили третью сессию испытаний в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщила пресс-служба ПАО "ОАК".

На первом этапе сессии специалисты EASA работали на авиационном тренажере.

На втором этапе испытатели EASA и ОКБ им. А.С. Яковлева (в составе корпорации "Иркут") совместно выполнили серию полетов на МС-21-300.

ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК") ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В работе участвуют представители российских авиационных властей, промышленности, а также эксперты EASA.

В 2019 году специалисты EASA провели две сессии полетов в рамках программы сертификационных испытаний самолета МС-21-300. Допуск к полетам летчики EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в 2018 г.