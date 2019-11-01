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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Самолет МС-21-300 завершил третью сессию сертификационных полетов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) завершили третью сессию испытаний в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщила пресс-служба ПАО "ОАК".

На первом этапе сессии специалисты EASA работали на авиационном тренажере.

На втором этапе испытатели EASA и ОКБ им. А.С. Яковлева (в составе корпорации "Иркут") совместно выполнили серию полетов на МС-21-300.

ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК") ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В работе участвуют представители российских авиационных властей, промышленности, а также  эксперты EASA.

В 2019 году специалисты  EASA провели две сессии полетов в рамках программы сертификационных испытаний самолета МС-21-300. Допуск к полетам летчики EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в 2018 г.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
ОКБ им. Яковлева
Проекты
МС-21
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