В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета ВМФ России

ЦАМТО, 31 октября. Плановое заседание Военного совета ВМФ России состоялось 30 октября под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие начальники органов управления Главного командования ВМФ и руководители структурных подразделений ВМФ, дислоцированных в Санкт-Петербурге и области.

Военный совет рассмотрел ряд вопросов текущей деятельности Главного командования ВМФ. <…>

В частности, Военный совет ВМФ рассмотрел вопросы подготовки научно-педагогических и научных кадров ВМФ в 2019 году. Доклад по данному вопросу представил на заседании помощник Главкома ВМФ по военному образованию капитан 1 ранга Алексей Литвинов.

Главком ВМФ обратил внимание участников заседания Военного совета на тот факт, что Военно-морской флот был и остается одним из самых наукоемких видов Вооруженных Сил, что объясняется активно ведущимся оснащением флота кораблями и подводными лодками новых поколений, а также современными системами вооружения. "Это требует от военной науки и соответствующих кадров постоянно держать руку на пульсе процессов обновления и развития ВМФ России", – сказал адмирал Николай Евменов.

"Что касается научно-педагогических кадров, то от них напрямую зависит, какое поколение специалистов будет приходить на флот", – добавил он.

Крое того, Военный совет ВМФ рассмотрел вопрос деятельности морской авиации ВМФ в 2019 году, а также другие текущие вопросы работы начальников органов управления Главного командования ВМФ по своим секторам ответственности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.