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01.11.2019
ЦАМТО

Минобороны Болгарии объявило тендер на модификацию ТДК в минный заградитель

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ЦАМТО, 31 октября. Минобороны Болгарии объявило тендер, бюджет которого составляет 2,5 млн. левов (1,42 млн. долл.), на проведение модификации танкодесантного корабля "Сириус" типа "Полночный" (проект 770) в минный заградитель.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, переоборудованный корабль должен нести 54-110 морских мин различных типов, состоящих на вооружении ВМС Болгарии. Кроме того, "Сириус" пройдет капитальный ремонт и сохранит возможности по высадке десанта.

В планах ВМС – переоборудование еще одного танкодесантного корабля проекта 770 в минный заградитель.

Как сообщает издание, последний минный заградитель был снят с вооружения ВМС Болгарии в 2008 году. ТДК "Сириус" был спущен на воду в 1963 году в Гданьске (Польша), первоначально эксплуатировался ВМФ СССР, а затем в 1985 году был передан Болгарии. Корабль находился в резерве с 2008 года.

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Страны
Болгария
Польша
Россия
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