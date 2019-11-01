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01.11.2019
ЦАМТО

Компания KMW передала ВС Дании и Германии первые модернизированные танки "Леопард-2A7"

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ЦАМТО, 31 октября. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) объявила 29 октября о состоявшейся в Мюнхене официальной церемонии передачи символических ключей от последних версий основного боевого танка "Леопард-2" представителям оборонных ведомств Дании и Германии.

Председатель правления KMW Франк Хаун вручил символические ключи от первых двух танков послу Дании Фрису Арне Петерсену и государственному секретарю Федерального министерства обороны д-ру Петеру Тауберу.

Обе страны получают сравнимые варианты основных боевых танков "Леопард-2А7" и "Леопард-2A7V" с существенно увеличенными характеристиками защиты, мобильности, огневой мощи и управляемости. В числе основных особенностей ОБТ названы более высокий уровень защиты, высокопроизводительный источник питания, новые системы защиты от ОМУ и системы кондиционирования, а также интеграция систем C4I для удовлетворения требования современной работы в сети. Модернизация трансмиссии и дальнейшая оптимизация стабилизации оружия во время марша повышают маневренность и боеспособность машины.

Как планируется, ВС Дании получат 44 ед. "Леопард-2А7" к 2022 году, а ВС Германии 104 ОБТ "Леопард-2A7V" будут поставлены к 2023 году.

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Страны
Германия
Дания
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
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