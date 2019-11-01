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01.11.2019
Российская газета

Быстрый и смертоносный: корабль "Евгений Кочешков" показали на видео

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Советский десантный корабль "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" показали во всей красе.


Телеканал "Звезда" снял сюжет о десантном корабле на воздушной подушке "Евгений Кочешков".

Хотя он относится к малым судам, но в своем классе - самый большой в мире. Да и вообще является выдающимся по многим параметрам.

Трудно поверить, что его пушки за секунду производят сто выстрелов. То есть создают сплошную огневую завесу от вражеских воздушных целей.

При водоизмещении в 555 тонн корабль обладает скоростью в сто километров в час.

Это позволяет ему в кратчайшие сроки доставлять десантно-штурмовой батальон морской в самые разные точки.

Трюм "Евгения Кочешкова" может вместить десять БТР или три танка.

В составе Балтийского флота сейчас находятся два корабля этого типа.

Справка "РГ"

Разработка малого десантного корабля на воздушной подушке под шифром "Зубр" началось в 1978 году в ЦКБ "Алмаз". Он стал развитием кораблей проекта 12321 "Джейран".

Первый корабль вошел в состав ВМФ в 1988 году. Вооружен парой ПУ системы А-22 "Огонь", двумя 30-миллиметровыми автоматическими установками типа АК-630, 8 комплектами переносных ЗРК типа "Игла".

К началу 1990-х советский флот насчитывал 8 МДКВП. После распада СССР пять кораблей отошли России, а три Украине.

В 2017 году были озвучены планы - возродить производство кораблей типа "Зубр". На заводах "Море" и "Алмаз" заявили, что к строительству они смогут приступить не ранее 2019-2021 годов.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
12322 Зубр
БФ
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