Быстрый и смертоносный: корабль "Евгений Кочешков" показали на видео
Советский десантный корабль "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" показали во всей красе.
Телеканал "Звезда" снял сюжет о десантном корабле на воздушной подушке "Евгений Кочешков".
Хотя он относится к малым судам, но в своем классе - самый большой в мире. Да и вообще является выдающимся по многим параметрам.
Трудно поверить, что его пушки за секунду производят сто выстрелов. То есть создают сплошную огневую завесу от вражеских воздушных целей.
При водоизмещении в 555 тонн корабль обладает скоростью в сто километров в час.
Это позволяет ему в кратчайшие сроки доставлять десантно-штурмовой батальон морской в самые разные точки.
Трюм "Евгения Кочешкова" может вместить десять БТР или три танка.
В составе Балтийского флота сейчас находятся два корабля этого типа.
Справка "РГ"
Разработка малого десантного корабля на воздушной подушке под шифром "Зубр" началось в 1978 году в ЦКБ "Алмаз". Он стал развитием кораблей проекта 12321 "Джейран".
Первый корабль вошел в состав ВМФ в 1988 году. Вооружен парой ПУ системы А-22 "Огонь", двумя 30-миллиметровыми автоматическими установками типа АК-630, 8 комплектами переносных ЗРК типа "Игла".
К началу 1990-х советский флот насчитывал 8 МДКВП. После распада СССР пять кораблей отошли России, а три Украине.
В 2017 году были озвучены планы - возродить производство кораблей типа "Зубр". На заводах "Море" и "Алмаз" заявили, что к строительству они смогут приступить не ранее 2019-2021 годов.
Олег Корякин
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