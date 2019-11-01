Войти
01.11.2019
Военное обозрение

Столтенберг пообещал не учитывать мнение России при вступлении Украины в НАТО

259
0
0

Североатлантический альянс не будет учитывать мнение России относительно возможного вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая в Одессе, говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО, выступавший в Одессе перед курсантами Морской академии заявил, что альянс не будет учитывать мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО. По словам Столтенберга, нет никаких законных оснований, чтобы Москва как-то влияла на этот вопрос, поэтому российское мнение значения не имеет, хотя в последнее время складывается впечатление, что "Россия должна решать, может ли Украина стать членом альянса".

Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. У России нет права голоса. У них нет юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение

- заявил он, добавив, что "такое положение вещей закреплено в документах, подписанных, в том числе, и Россией".

В дальнейшем генсек НАТО в своей речи в очередной раз пообещал, что Украина "однажды станет членом альянса", что решение, принятое в Бухаресте в 2008 году "остается в силе", а самим украинцам необходимо "преложить еще усилий для дальнейших преобразований страны" на пути в НАТО.

Напомним, что в 2014 году Украина провозгласила "присоединение к НАТО", отказавшись от внеблокового статуса, а в 2016 году внесла изменения в Конституцию страны, определив вступление в альянс главной задачей внешней политики страны.

Несмотря на обещания руководства НАТО о "скором вступлении Украины в альянс", эксперты считают, что страна сможет претендовать на членство в альянсе только через 20 лет при выполнении всех требований.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.07.2019
Москва назвала необоснованными попытки НАТО сделать РФ ответственной за слом ДРСМД
18.03.2019
Пентагон изучает Чукотку: над Россией пролетел борт ВВС США
03.11.2016
Россия строит и восстанавливает базы в Крыму, подчеркивая военную мощь (Reuters, Великобритания)
08.09.2015
«…И полноценное членство в НАТО»
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
18.01.2007
Страны НАТО довольны арендованными у России и Украины самолетами Ан-124
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой