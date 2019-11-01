Столтенберг пообещал не учитывать мнение России при вступлении Украины в НАТО

Североатлантический альянс не будет учитывать мнение России относительно возможного вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая в Одессе, говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

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Генсек НАТО, выступавший в Одессе перед курсантами Морской академии заявил, что альянс не будет учитывать мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО. По словам Столтенберга, нет никаких законных оснований, чтобы Москва как-то влияла на этот вопрос, поэтому российское мнение значения не имеет, хотя в последнее время складывается впечатление, что "Россия должна решать, может ли Украина стать членом альянса".

Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. У России нет права голоса. У них нет юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение

- заявил он, добавив, что "такое положение вещей закреплено в документах, подписанных, в том числе, и Россией".

В дальнейшем генсек НАТО в своей речи в очередной раз пообещал, что Украина "однажды станет членом альянса", что решение, принятое в Бухаресте в 2008 году "остается в силе", а самим украинцам необходимо "преложить еще усилий для дальнейших преобразований страны" на пути в НАТО.

Напомним, что в 2014 году Украина провозгласила "присоединение к НАТО", отказавшись от внеблокового статуса, а в 2016 году внесла изменения в Конституцию страны, определив вступление в альянс главной задачей внешней политики страны.

Несмотря на обещания руководства НАТО о "скором вступлении Украины в альянс", эксперты считают, что страна сможет претендовать на членство в альянсе только через 20 лет при выполнении всех требований.