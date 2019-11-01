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01.11.2019
ТАСС

Военные атташе 55 стран завершили визит во Владивосток

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С российским вооружением познакомились 100 военных дипломатов

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Делегация военных атташе 55 государств завершила ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот (ТОФ) и в четверг вылетела из Владивостока в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, которые совершали ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот, завершила свою работу во Владивостоке. В ходе двухдневного рабочего визита 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира, встретились с представителями командования Тихоокеанского флота, посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный" и дизельную подводную лодку "Комсомольск-на-Амуре" Приморской флотилии разнородных сил", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, гости на береговом учебном полигоне Горностай осмотрели образцы боевой техники на вооружении Береговых войск флота, оценили подготовку подразделений морской пехоты в ходе демонстрации действий сил по предназначению, а также получили возможность пострелять из штатного оружия морских пехотинцев.

Также военные дипломаты посетили музей Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей "С-56".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
20380 Корвет-1
пр. 1155
ТОФ
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