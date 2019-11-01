Войти
01.11.2019
Военное обозрение

В США рассматривают варианты нападения на "периферию" России и Китая

270
0
0

Пентагон ищет способы "сдерживания" России и Китая, которые "создают серьезные угрозы" Соединенным Штатам и их союзникам, рассматривая различные стратегии. Одним из вариантов сдерживания может стать "стратегия горизонтальной эскалации и причинения издержек", предложенная Белым домом. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Источник изображения: topwar.ru

В Белом доме предложили стратегию "сдерживания" России и Китая, пишет издание, которая основывается на "исключительном праве США", предоставляющем американцам "неограниченный доступ к любой точке мира", чтобы причинить серьезный ущерб России и Китаю. В Вашингтоне предполагают, что угроза уничтожения или захвата размещенных на удалении сил и средств может заставить Москву и Пекин воздержаться от нападения и отказаться от своих первоначальных агрессивных планов.

В частности, авторы данной "стратегии" предлагают напасть на Россию и Китай "ради защиты своих союзников" вдоль их "уязвимой периферии". Среди предложений - нанесение удара по российскому Крыму или по российскому контингенту в Сирии, а как более "подходящие варианты" для нанесения удара - Дальний Восток России или западные районы КНР. Как другой вариант нанесения серьезного ущерба - захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов.

В то же время не все в США считают, что данная стратегия может принести успех. По мнению некоторых экспертов, Россия и Китай создали мощные армии, и применение данной концепции может привести к катастрофическим последствиям, так как обе страны имеют варианты "мощного ответа", в том числе с применением ядерного оружия.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
12.12.2018
ЦАХАЛ боится попасть в ад
22.05.2017
"Томагавки" уже нацелены на Россию
02.10.2013
Авиационный компонент ядерной триады США
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой