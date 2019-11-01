В США рассматривают варианты нападения на "периферию" России и Китая

Пентагон ищет способы "сдерживания" России и Китая, которые "создают серьезные угрозы" Соединенным Штатам и их союзникам, рассматривая различные стратегии. Одним из вариантов сдерживания может стать "стратегия горизонтальной эскалации и причинения издержек", предложенная Белым домом. Об этом пишет издание Foreign Policy.

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В Белом доме предложили стратегию "сдерживания" России и Китая, пишет издание, которая основывается на "исключительном праве США", предоставляющем американцам "неограниченный доступ к любой точке мира", чтобы причинить серьезный ущерб России и Китаю. В Вашингтоне предполагают, что угроза уничтожения или захвата размещенных на удалении сил и средств может заставить Москву и Пекин воздержаться от нападения и отказаться от своих первоначальных агрессивных планов.

В частности, авторы данной "стратегии" предлагают напасть на Россию и Китай "ради защиты своих союзников" вдоль их "уязвимой периферии". Среди предложений - нанесение удара по российскому Крыму или по российскому контингенту в Сирии, а как более "подходящие варианты" для нанесения удара - Дальний Восток России или западные районы КНР. Как другой вариант нанесения серьезного ущерба - захват так называемых стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления или важных для общества экономических объектов.

В то же время не все в США считают, что данная стратегия может принести успех. По мнению некоторых экспертов, Россия и Китай создали мощные армии, и применение данной концепции может привести к катастрофическим последствиям, так как обе страны имеют варианты "мощного ответа", в том числе с применением ядерного оружия.