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01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

В НАТО классифицировали Су-57

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

В НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon (преступник), сообщили специализированные СМИ.

Как пишет авиационное издание Scramble Magazine, в период разработки российский истребитель имел временное обозначение Frazor, но серийным Су-57 альянс официально присвоил код Felon.

На данный момент официальное подтверждение указанной информации отсутствует.

Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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