В НАТО классифицировали Су-57
Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости
В НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon (преступник), сообщили специализированные СМИ.
Как пишет авиационное издание Scramble Magazine, в период разработки российский истребитель имел временное обозначение Frazor, но серийным Су-57 альянс официально присвоил код Felon.
На данный момент официальное подтверждение указанной информации отсутствует.
Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника.
Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.
Дмитрий Зубарев
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