В НАТО классифицировали Су-57

В НАТО присвоили российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon (преступник), сообщили специализированные СМИ.

Как пишет авиационное издание Scramble Magazine, в период разработки российский истребитель имел временное обозначение Frazor, но серийным Су-57 альянс официально присвоил код Felon.

На данный момент официальное подтверждение указанной информации отсутствует.

Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника.

Напомним, 29 июля в правительстве России заявили, что началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57.

Дмитрий Зубарев