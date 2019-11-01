Войти
01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России объяснили, зачем США затягивают продление ДСНВ

231
0
0
Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы его действие было прекращено автоматически, считает заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Белоусов сообщил ТАСС, что Россия давно предложила американской стороне продлить СНВ-3. "Мы говорим, что теряем время, по мере приближения истечения срока его действия остается все меньше возможностей провести все необходимые процедуры для его продления", – сказал он.

"Постоянно указываем на это американцам. Пока нам окончательного ответа не дают", – констатировал дипломат.

"Может быть, таким образом они пытаются с себя снять ответственность за прекращение действия этого договора, разведя руками – не хватило времени. Такой вариант возможен", – отметил Белоусов.

По его словам, процедура продления "сравнима с ратификацией и может занять очень длительный срок". Дипломат пояснил, что когда останется два месяца до истечения действия договора, можно "просто утратить технические возможности сделать это по формальному признаку".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Его действие истекает 5 февраля 2021 года. Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
09.10.2019
МИД приложит все усилия для продления СНВ-3
26.08.2019
"Ради наших детей": Россия сделала заявление в Совбезе ООН
13.10.2017
Опаснее холодной войны (Die Zeit)
04.06.2013
Китай стал опаснее
10.12.2012
Дилемма ядерной доктрины США
18.02.2010
Сотканы из противоречий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой