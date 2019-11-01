В России объяснили, зачем США затягивают продление ДСНВ

Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы его действие было прекращено автоматически, считает заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Белоусов сообщил ТАСС, что Россия давно предложила американской стороне продлить СНВ-3. "Мы говорим, что теряем время, по мере приближения истечения срока его действия остается все меньше возможностей провести все необходимые процедуры для его продления", – сказал он.

"Постоянно указываем на это американцам. Пока нам окончательного ответа не дают", – констатировал дипломат.

"Может быть, таким образом они пытаются с себя снять ответственность за прекращение действия этого договора, разведя руками – не хватило времени. Такой вариант возможен", – отметил Белоусов.

По его словам, процедура продления "сравнима с ратификацией и может занять очень длительный срок". Дипломат пояснил, что когда останется два месяца до истечения действия договора, можно "просто утратить технические возможности сделать это по формальному признаку".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Его действие истекает 5 февраля 2021 года. Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

Ольга Никитина