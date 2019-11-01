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01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

Адмирал определил принадлежность найденной "Обуховым" подлодки

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Морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов"
Морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Подводная лодка времен Великой Отечественной войны, найденная на дне Балтийского моря морским тральщиком "Александр Обухов", вероятно, принадлежала нацистской Германии, рассказал председатель Совета ветеранов-подводников, вице-адмирал Николай Хромов.

"Посмотрев внимательно туманный снимок затонувшей подводной лодки в районе южной косы (Балтийской), хочу предположить, что это не советская подводная лодка. Это, скорее, немецкая лодка", – передает канал "Звезда" слова Хромова.

Он добавил, что в пользу этой версии свидетельствует силуэт погибшей субмарины и расположение шахты устройства для работы двигателя под водой (шноркеля), характерное для немецких подводных лодок типа U.

Хромов добавил также, что такие подлодки принимали участие в боевых действиях на Балтийском море. Кроме того, в Балтийске (тогда Пиллау – прим. ВЗГЛЯД) находилась учебная база немецких подводников.

Напомним, в среду в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту рассказали, что морской тральщик "Александр Обухов" в ходе учебного поиска мин обнаружил подлодку времен Великой Отечественной войны на дне Балтийского моря.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Александр Обухов
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