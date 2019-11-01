В приоритете США – контроль сирийских нефтяных месторождений

По словам председателя Комитета начальников штабов американских ВС генерала Марка Милли, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, а также базой Эт-Танф (провинция Хомс).

В Twitter Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил появились фрагменты видеозаписи операции по уничтожению главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. О деталях операции рассказал глава СЕНТКОМ генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина, - отметил генерал-лейтенант. - Всего шесть членов ИГ погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади".

Он заявил, что аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как ранее сообщалось. Погибшим детям, вероятно, было до 12 лет. Маккензи предположил, что главарь группировки, возможно, отстреливался из тоннеля перед тем, как привел в действие бомбу. А проведенный анализ ДНК показал, что "вне всякого сомнения" в ходе рейда был уничтожен аль-Багдади. После операции спецназ США вывез "значительный объем" документов и электронных устройств с места уничтожения главаря ИГ.

После этого Маккензи сообщил, что теперь вооруженные силы США охраняют нефтяные месторождения в сирийском Дейр-эз-Зоре, чтобы не допустить контроля над ними со стороны ИГ.