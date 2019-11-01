Обнаружена неспособность ядерной "Булавы" стрелять на запад

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава" не может стрелять с востока на запад из-за необходимости модернизировать полигон Чижа в Архангельской области. Об этом сообщает принадлежащее семье Демьяна Кудрявцева издание "Ведомости".

Собеседник подчеркнул, что имеются в виду только технические ограничения: для пуска ракет есть подготовленный экипаж. По его словам, их ротация между Северным и Тихоокеанским флотами решала этот вопрос. Кроме того, полигон использовался для таких стрельб ранее.

Об успешно проведенных испытаниях "Булавы" в Белом море стало известно 30 октября.

24 октября военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед. Запустить ракету из-подо льда можно будет только после того, как атомная подлодка найдет полынью. Это может занять один-два дня. Эксперт назвал такую ситуацию "нонсенсом".

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.