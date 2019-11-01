BAE Systems создаёт обновлённую "приманку" для защиты самолётов от систем ПВО

Британская оборонная компания BAE Systems продолжает разработку систем защиты самолётов от средств ПВО противника. На данный момент, как сообщается, британцы отрабатывают американский заказ FOTD стоимостью примерно 36,7 млн долларов.

Иллюстрация компании BAE Systems Источник изображения: компания BAE Systems

Речь идёт о так называемой авиационной приманке нового поколения.

FODT – буксируемый оптоволоконный демонстратор для защиты пилотируемых средств авиации. В BAE Systems отмечают, что обновлённый модуль подходит для применения на любых типах самолётов. Фактически это летящая за самолётом "более очевидная цель", испускающая сигналы в нескольких диапазонах. Отмечается, что новая разработка повышает спектр испускания сигналов, а это в свою очередь позволит расширить возможности уже проверенной "авиационной приманки FOTD AN/ALE-55".

Из сообщения представителя британской компании:

Явные буксируемые цели, которые мы производим, позволяют пилотам выполнять миссии в хорошо защищённом воздушном пространстве. Комплект ALE-55 FOTD - это надежная и мощная система глушения, успешно используемая на самолетах F/A-18E в течение многих лет и тщательно проверенная в воздухе другими самолётами. В рамках контракта на разработку приманки с двумя радиочастотными диапазонами мы будем использовать опыт работы над ALE-55 для подготовки военных пилотов к противостоянию угрозам, которые ожидают их в будущем.

По словам программного директора BAE Systems Тома Маккарти, "роль этого средства состоит в том, чтобы защитить самолёт, наводя на себя ракеты".

Том Маккарти:

Назначение этой авиационной "приманки" (ловушки) состоит также в том, чтобы нарушать работу РЛС противника, препятствовать самому запуску ракеты.

Радиочастотная приманка может работать при взаимодействии с бортовыми системами РЭБ, а также независимо.