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01.11.2019
Интерфакс-АВН

Порядка 900 американских военных могут остаться в Сирии после отвода войск

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - После отвода американских войск в Сирии могут остаться около 900 военных, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, по состоянию на эту неделю, по крайней мере половина из первоначальных 1 тыс. американских военных ушла из Сирии и еще часть продолжит покидать страну. Таким образом, там останется около 250 человек из первоначальной группы, в основном вокруг провинции Дэйр-эз-Зор на юге.

Тем временем в Сирию из Ирака уже прибыли первые несколько сотен пехотных войск, к которым вскоре присоединятся войска на боевых машинах "Брэдли" и, возможно, несколько танков для охраны нефтяных месторождений. Представители Министерства обороны заявили, что общая численность таких войск составит около 500 человек.

Если учитывать войска из зоны Эт-Танфа, то всего в стране, как подчеркивает издание, останутся около 900 военнослужащих.

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Страны
Ирак
Сирия
США
Продукция
Bradley
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