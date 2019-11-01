Американский адмирал: Китай строит военные базы, призванные запугивать соседние страны

Индию с визитом посетил командующий Тихоокеанским военно-морским командованием США адмирал Джон Аквилино. В своей речи американский адмирал призвал Индию к "бдительности на фоне растущей китайской военной мощи".

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Адмирала Аквилино цитируют индийские СМИ:

Китай быстро приобретает современные оборонные технологии и строит военные базы, которые призваны запугивать соседние страны, угрожать им. Мы ожидаем, что Китай в скором будущем развернёт свои авианосные ударные группы (АУГ) в Индийском океане. Это перестаёт быть неожиданностью.

По словам американского адмирала, наращивание военной мощи Китаем не носит оборонительного характера.

Аквилино:

Я вижу, как Китай подвергает буквально издевательству соседние страны, демонстрируя им свой растущий военный потенциал.

Тот же адмирал в ходе брифинга заявил, что Китай использует экономический проект "Один пояс – один путь" в качестве "прикрытия создания своих военных баз за рубежом".

Джон Аквилино:

Пока у них только одна зарубежная база – в Джибути, но они точно заинтересованы в создании других.

Примечательно, что о военных базах Китая говорит человек, представляющий государство, у которого по всему миру не менее 700 военных баз. Обращающий внимание комментарий пользователя в материале индийских СМИ по этому поводу: "А сами американцы на своих военных базах только цветы выращивают?"

Аквилино:

Китайские действия приводят к хищнической экономике, бросая вызов суверенитету наций.

В конце брифинга американский адмирал призвал Индию углубить взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки в военной и военно-технической сферах.