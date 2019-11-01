Военные специалисты из Монголии осмотрели авиапарк ВВО в одной из частей Хабаровского края
Хабаровск. 31 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Делегация вооруженных сил Монголии посетили авиачасть Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующуюся в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ВВО.
"Представителям военной делегации вооруженных сил Монголии продемонстрировали современную авиатехнику, стоящую на вооружении Российских ВВС, в частности многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35с и истребитель-бомбардировщик Су-34. Монгольские коллеги смогли ознакомиться с оснащением кабины экипажа Су-34", - говорится в сообщении.
Делегацию возглавляет первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майор Раднаабазар Сухбат.
В учебно-тренировочном центре гостям показали экипировку летчиков - для полетов над морем и в стратосфере, а также виртуальный тренажер, имитирующий учебные или боевые вылеты.
"Монгольские офицеры также ознакомились с боевой подготовкой и бытом военнослужащих в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО под Хабаровском. Где ознакомились с мультимедийным тренажером для экипажа танка Т-72Б3 и увидели боевые стрельбы из вооружения боевых машин", - отмечается в сообщении.
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