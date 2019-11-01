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01.11.2019
Интерфакс-АВН

Военные специалисты из Монголии осмотрели авиапарк ВВО в одной из частей Хабаровского края

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Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав
Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. На переднем плане истребитель с бортовым номером "18 красный". 16.07.2019.
Источник изображения: NSK Spotter / vk.com

Хабаровск. 31 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Делегация вооруженных сил Монголии посетили авиачасть Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующуюся в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ВВО.

"Представителям военной делегации вооруженных сил Монголии продемонстрировали современную авиатехнику, стоящую на вооружении Российских ВВС, в частности многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35с и истребитель-бомбардировщик Су-34. Монгольские коллеги смогли ознакомиться с оснащением кабины экипажа Су-34", - говорится в сообщении.

Делегацию возглавляет первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майор Раднаабазар Сухбат.

В учебно-тренировочном центре гостям показали экипировку летчиков - для полетов над морем и в стратосфере, а также виртуальный тренажер, имитирующий учебные или боевые вылеты.

"Монгольские офицеры также ознакомились с боевой подготовкой и бытом военнослужащих в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО под Хабаровском. Где ознакомились с мультимедийным тренажером для экипажа танка Т-72Б3 и увидели боевые стрельбы из вооружения боевых машин", - отмечается в сообщении.

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