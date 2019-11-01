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01.11.2019
Известия.ru

СМИ узнали кодовое обозначение НАТО для Су-57

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Североатлантический альянс выбрал кодовое обозначение Felon ("преступник". — Ред.) для российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет журнал Scramble Magazine.

Отмечается, что в период разработки истребителя НАТО рассматривало для него обозначение Frazor, однако после запуска серийного производства официально выбрали Felon, пишет издание.

Подтверждения данной информации от альянса, впрочем, нет.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч и обладает повышенной маневренностью.

Кодовые обозначения используются НАТО и США для условного обозначения и классификации военной техники вероятного противника, в основном России и Китая.

В августе в США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России. В него вошли Су-57, а также бомбардировщик Ту-160 (по классификации НАТО "Блэкджек").

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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