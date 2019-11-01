NASA рассказало о первом пуске ракеты "Союз-2.1а" с экипажем для МКС

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с экипажем для Международной космической станции (МКС) состоится в апреле. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем Тwitter-аккаунте в среду, 30 октября.

"Астронавт NASA Крис Кэссиди вернется на МКС в следующем апреле", — говорится в сообщении.

Кроме Кэссиди в новую миссию войдут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

В 2002-2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления.

"Союз-2.1а" с российской системой управления выводил на орбиту только спутники и грузовые корабли.

25 сентября сообщалось, что ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Это последний, семидесятый запуск ракеты "Союз-ФГ".

22 октября сообщалось, что NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. Более того, NASA заинтересовано в продолжении сотрудничества и возможности доставки американских астронавтов российскими "Союзами".