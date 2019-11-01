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01.11.2019
Известия.ru

Балтийский флот укрепят новейшим "Каракуртом"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В следующем году Балтийский флот получит на вооружение новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта "Каракурт" — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны.

Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех "Каракуртов".

"Одинцово" станет первым кораблем проекта 22800 "Каракурт", вооруженным уникальным ЗРПК "Панцирь-М". Он сможет самостоятельно защититься от ракет и авиаударов противника и прикрывать другие корабли.

По мнению экс-начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, группировка МРК поможет РФ завоевать господство в Балтийском море.

"В балтийских портах стоят небольшие корабли стран НАТО. Крупные типа американских эсминцев "Арли Бёрк" там не базируются. Но, если такие корабли туда захотят войти, то вряд ли у них получится. "Каракурты" смогут атаковать морские силы противника в районе датских проливов", — объяснил он.

Кроме того, при необходимости "Каракурты" смогут взять под контроль не только Балтийское море, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":

Балтийский оберег: новый "Каракурт" укрепит ракетный кулак ВМФ

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Страны
Дания
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Arleigh Burke
Проекты
22800 МРК
NATO
БФ
СФ
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