Балтийский флот укрепят новейшим "Каракуртом"

В следующем году Балтийский флот получит на вооружение новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта "Каракурт" — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны.

Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех "Каракуртов".

"Одинцово" станет первым кораблем проекта 22800 "Каракурт", вооруженным уникальным ЗРПК "Панцирь-М". Он сможет самостоятельно защититься от ракет и авиаударов противника и прикрывать другие корабли.

По мнению экс-начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, группировка МРК поможет РФ завоевать господство в Балтийском море.

"В балтийских портах стоят небольшие корабли стран НАТО. Крупные типа американских эсминцев "Арли Бёрк" там не базируются. Но, если такие корабли туда захотят войти, то вряд ли у них получится. "Каракурты" смогут атаковать морские силы противника в районе датских проливов", — объяснил он.

Кроме того, при необходимости "Каракурты" смогут взять под контроль не только Балтийское море, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

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Балтийский оберег: новый "Каракурт" укрепит ракетный кулак ВМФ