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01.11.2019
ТАСС

Крис Кэссиди, Николай Тихонов и Андрей Бабкин полетят на МКС в апреле

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Кристофер Кэссиди и Дональд Трамп
Астронавт Кристофер Кэссиди и президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Bill Ingalls / Globallookpress.com

Астронавт NASA Кэссиди будет выполнять обязанности командира 63-й экспедиции

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Астронавт NASA Крис Кэссиди, российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин отправятся в апреле на Международную космическую станцию. Как сообщило в среду Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 7 ноября они расскажут о подготовке к предстоящему полету на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Кэссиди, Бабкин и Тихонов прибудут на МКС, а астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган вместе с космонавтом Олегом Скрипочкой завершат 62-ю экспедицию на МКС, - сообщили в пресс-службе NASA. - Когда Меир, Морган и Скрипочка вернутся на Землю, Кэссиди будет выполнять обязанности командира 63-й экспедиции. Он и другие члены экипажа, как ожидается, останутся на МКС вплоть до октября 2020 года".

Для Кэссиди, ранее служившего в подразделении ВМС США "Морские котики" и вступившего в отряд астронавтов NASA в 2004 году, предстоящий полет будет уже третьим. В 2009 году он был бортинженером на борту шаттла Endeavour и стал 500-м человеком, совершившим космический полет. За 16 дней пребывания на орбите он трижды выходил в космос и участвовал в установке японского лабораторного модуля "Кибо". В 2013 году он участвовал в 35-й и 36-й экспедициях на МКС и провел на орбите 182 дня.

В среду представитель Центра космических полетов имени Джонсона на просьбу прокомментировать сообщение о том, что NASA обращалось с запросом к Роскосмосу о замене японского астронавта на американского в составе следующего экипажа, заявил: "Японский астронавт формально никогда не был назван в качестве члена этого экипажа. Таким образом, о какой-то замене речь не идет".

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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