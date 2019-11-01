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01.11.2019
ТАСС

ЕКА заказало пять комплектов парашютов для наземных испытаний "ЭкзоМарса-2020"

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Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Заключительные квалификационные испытания парашютной системы запланированы с февраля по март 2020 года

ТАСС, 31 октября. Европейское космическое агентство (ЕКА) заказало пять дополнительных комплектов парашютов и сумок для наземной отработки измененной конструкции парашютной системы российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта "Экзомарс-2020" от ЕКА Франсуа Спото.

"ЕКА заказало пять дополнительных комплектов парашютов и сумок для наземной отработки выхода парашютов из сумок до выдачи разрешения на переход к следующим двум этапам HADT (высотные бросковые испытания - прим. ТАСС)", - отметил Спото.

По его словам, заключительные квалификационные испытания парашютной системы, доработанной после консультации со специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (NASA-JPL), запланированы с февраля по март 2020 года. Их проведут после того, как будет подтверждено отсутствие повреждений при выходе парашютов из парашютных сумок со скоростью, соответствующей реальным условиям полета.

"ЭкзоМарс" - совместная российско-европейская программа по исследованию Красной планеты. Старт миссии запланирован на июль-август 2020 года. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

В конце июня ЕКА сообщило о проблемах, которые возникли во время первых испытаний парашютной системы: после выхода парашюта из его контейнера на нем было обнаружено несколько радиальных разрывов. Это не помешало успешному раскрытию и наполнению купола. Повторные испытания прошли в августе, они также завершились неудачей.

После консультаций с NASA было принято решение внести конструкционные изменения в первый и второй основные парашюты миссии "ЭкзоМарс-2020", чтобы избежать трения и их повреждения во время посадки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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