Празднование 80-летия 689-го гвардейского истребительного авиационного полка

Оригинал взят у коллеги samoletchik в 80 лет 689 Гвардейскому Сандомирскому ордена Александра Невского ИАП.

История этого полка началась в далеком довоенном 1939 году. 15 (по некоторым данным 12 и даже 5) октября в городе Кировограде сформирован 55 истребительный авиаполк на самолетах И-153 и И-16. Начало войны встретил в Одесском округе, переучивался на МиГ-3. В 42 присвоено звание Гвардейский и новый номер -16!

Полк на вооружении имел Як-1, но с конца 42 года перешел на ленд-лизовские Р-39 Аэрокобра и воевал на них до конца войны. В 44 получает почетное наименование Сандомирский и орден Александра Невского.13684 боевых вылета, уничтожено 618 самолетов противника. в полку воевали Покрышкин, Речкалов, Клубов и другие. 18 Героев Советского Союза. дин из лучших истребительных полков.

в 1949 переименован в 689 ГвИАП.

26 июня 1989 года присвоено имя Покрышкина.

1 марта 2010 года в ходе реформ, полк расформирован :(

1 декабря 2018 года сформирован 689 истребительный авиаполк. К сожалению, новому полку пока не присвоены почетные наименования :(((( На сегодня это просто ИАП с номером прославленного полка. Странно, что сегодня постоянно говорят о патриотическом воспитании, вспоминают славную историю, а полк восстановили без регалий.

Но здесь сохранились традиции, каждый молодой летчик сразу узнает что это за полк, кто в нем служил. Надеюсь, что полк получит новое боевое Знамя и оно будет нести на себе все исторические названия! На праздник ветераны полка привезли с собой копию Советского Боевого Знамени!!

полк вышел на стоянку под Российским Флагом и Знаменем полка.

мальчишки торжественным самокатным эскортом проводили коробки полка к месту построения :))

На торжественном построении были коробки кадетов

и Юнармейцев

торжественным маршем прошли и ветераны, но этого я не снял :)))

Сегодня полк входит в состав авиационной дивизииБалтийского флота. Пока единственного соединения авиации ВМФ. На вооружении самолеты Су-27

полк переучился на Су-27 в 89 году, до этого летал на МиГ-23.

часть самолетов именные

нескоько фото с полетов

Полк несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей эксклава Калининргадская область

Постоянно ылетает на перехваты разведчиков НАТО и сопровождение наших самолетов

Дежурному звену отдыхать не приходится

Сегодня в полку ждут молодых лейтенантов.

кому-то из них повезет летать на 100-ке им Покрышкина или 102 им Бойкова