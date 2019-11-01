БАМ из "Арматы": 152-мм пушка, 57-мм гранатомет и 6-ствольный пулемет

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Первоначально, когда еще в 2012 году была представлена модель этой необычной бронемашины, многие решили, что именно так будет выглядеть танк на платформе "Армата".

Действительно, облик новинки вызывал одновременно восхищение и удивление. Во-первых обращала на себя внимание мощная длинноствольная пушка, которая, как предполагалось, могла иметь калибр 152-мм. Плюс скорострельный 57-мм автоматический гранатомет и пулемет с шестью стволами. Настоящий комбайн смерти.

Позже оказалось, что перед нами так называемая "боевая артиллерийская машина" (БАМ). По сути, она должна была выполнять функции штурмового танка.

Как на Т-14, экипаж из трех человек находился в защищенной капсуле. На необитаемой башне можно было увидеть панорамный прицел, а над стволом орудия - баллистический радар.

Сейчас об этой машине, похоже, подзабыли. До БАМов ли, если пробуксовывает сам проект тяжелой унифицированной платформы -поставки серийных машин все время откладываются. Хотя, не исключено, что когда Т-14, Т-15 и Т-16 все же доедут до войск, конструкторы вспомнят и о "штурмовом" танке.

Дмитрий Лемешко