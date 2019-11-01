Создать невидимость: авиаракеты и бомбы одели в стелс-защиту

Авиационные бомбы и ракеты получат стелс-защиту. Для них разработаны специальные контейнеры, которые сделают оружие невидимым для радаров противника. Боеприпасы просто поместят в такие изделия. Первые стелс-бомбы получат беспилотники. Сами дроны и сейчас практически невидимы для радаров, но, подвешенные под крыльями ракеты, выдают их противнику. Такие контейнеры повысят эффективность беспилотников на поле боя, отмечают эксперты.

Авиационные бомбы и ракеты получат стелс-защиту. Для них разработаны специальные контейнеры, которые сделают оружие невидимым для радаров противника. Боеприпасы просто поместят в такие изделия. Первые стелс-бомбы получат беспилотники. Сами дроны и сейчас практически невидимы для радаров, но, подвешенные под крыльями ракеты, выдают их противнику. Такие контейнеры повысят эффективность беспилотников на поле боя, отмечают эксперты.

Контейнеры для ракет класса "воздух-поверхность" и авиабомб, которыми вооружат беспилотные летательные аппараты (БПЛА), уже прошли испытания. Их поставки в войска должны начаться в ближайшее время, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Контейнеры для ФАБ

Для изготовления контейнеров используют алюминий и специальный пластик, которые плохо отражают сигналы РЛС. Перед применением классические фугасные авиабомбы типа ФАБ будут вкладывать в "пеналы", после чего размещать на внешней подвеске дрона. Сбрасывать боеприпасы будут вместе с контейнером.

Для каждого типа ракет и корректируемых авиабом изготовят индивидуальную "упаковку". Для этого на боеприпасах поменяют штатный металлический корпус, стабилизаторы и оперение, если оно есть, на алюминиево-пластиковые.

Новая линейка боеприпасов серьезно увеличит эффективность использования БПЛА в боевой обстановке, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Стелс-контейнеры позволят уменьшить заметность беспилотников, что повысит выживаемость в районах с сильным противодействием средств ПВО, — отметил он. — Также дроны смогут наносить внезапные удары. Их целями станут стационарные хорошо защищенные объекты. Например, полевые укрепления, огневые точки, отдельно стоящие дома и строения, где находится противник, а также артиллерийские и позиции средств ПВО. Кроме того, незаметность для РЛС увеличит их эффективность и при проведении спецопераций.

Новое поколение дронов

Носителями боеприпасов-невидимок станут дроны нового поколения — "Орион", "Форпост" и "Альтиус". Самая интересная машина из них — последняя, хотя пока о ней известно не много. В настоящий момент аппарат проходит испытания, а свой первый полет совершил в августе нынешнего года. Он проходил в автоматическом режиме, а все штатные бортовые и вспомогательные системы комплекса отработали без сбоев.

Двухмоторный разведывательно-ударный "Альтиус" весом около 6–7 т может более двух суток патрулировать территорию с крейсерской скоростью 150–250 км/ч. Появление на беспилотнике двусторонней спутниковой связи позволит делать ему перелеты на дальность не менее 1 тыс. км — ограничителем радиуса действия станет только запас топлива, который можно взять на борт.

Максимальная взлетная масса даст возможность нести до 2 т боевой нагрузки, что превратит дрон в беспилотный штурмовик. Такие характеристики позволят брать на борт ракеты и бомбы, в том числе высокоточные.

Пара полутонных "умных" бомб позволит наносить мощные точечные удары по командным пунктам противника или важным инфраструктурным узлам в глубине его обороны. Также БПЛА способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Это делает самолет практически идеальным воздушным диверсантом.

Пригодится он не только в случае полномасштабных конфликтов, но и при проведении антитеррористических операций, как, например, в Сирии. Кроме того, потенциал машины позволяет приспособить её для борьбы с надводными морскими целями, в том числе большими кораблями.

Скоро в армию начнет поступать ударный БПЛА "Форпост-М". На его борту разместят современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Благодаря новому оборудованию "Форпост-М" самостоятельно найдет, идентифицирует и уничтожит цели в любую погоду и время суток. Их будут поражать в том числе и с помощью высокоточных управляемых авиабомб.

Этот дрон весом в полтонны имеет солидный запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения базы, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов.

Наконец, завершаются работы по доводке БПЛА большой продолжительности полета "Орион". Аппарат способен оставаться в воздухе в течение суток, что позволяет использовать его для длительного патрулирования. Внешне из-за V-образного хвостового оперения он напоминает американский беспилотник MQ-1 Reaper.

Ударные БПЛА даже в кустарном исполнении могут нанести серьезный урон противнику, имеющему на вооружении средства ПВО. Так, 14 сентября в Саудовской Аравии на нефтеперегонных заводах в районах Абкайк и Хурайс прогремели взрывы и начались сильные пожары. Позднее выяснилось, что их атаковали не менее десяти дронов и крылатые ракеты йеменских повстанцев-хуситов.