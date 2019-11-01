Код в сапогах: военные разработали боевой антивирус
Новая программа сможет бороться с несанкционированными вторжениями в армейские сети
Автоматизированные системы управления военных получили цифровую "броню". Специальные программы для защиты каналов связи АСУ "Акация", "Андромеда" и ЕСУ-ТЗ прошли проверку в ходе учений "Центр-2019", рассказали "Известиям" в Минобороны. Все комплексы являются важнейшими элементами управления войсками, которые позволяют обмениваться данными в режиме реального времени. При их блокировке ВС не смогут получать и передавать информацию и фактически останутся "слепыми". Программы не только обезвреживают вирусы, но и показывают, в какой точке произошло проникновение в сеть.
Найти взломщика
В комплекс аппаратуры АСУ входит сервер со своим программным обеспечением (ПО), защищенные ноутбуки, устройства, шифрующие данные, и средства связи. Для передачи информации чаще всего используются спутниковые и каналы радиосвязи.
Отслеживать несанкционированный доступ вредоносных программ будут специально разработанные антивирусы. Они позволят обнаружить место, где произошло вторжение и противник мог перехватить сигнал, а также найти посторонние файлы. После этого электроника предупредит оператора и предложит несколько вариантов перенастройки сети и пути решения проблемы, отметили источники "Известий" в Минобороны.
Хотя современные АСУ, как правило, физически не связаны с интернетом, в них можно внедриться, взломав каналы передачи информации. Проникнуть можно практически в любую сеть передачи данных, в том числе через радио, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Фото: РИА Новости/пресс-служба Министерства обороны РФ
Источник изображения: iz.ru
— Ретранслируемый сигнал может быть перехвачен, — рассказал он "Известиям". — Поэтому его нужно защищать. Наиболее уязвимыми являются Wi-Fi-сигналы, которые также используются военными. Для проникновения в них достаточно взломать пароль. Правда, чтобы перехватить такой сигнал, к передатчику нужно максимально близко подобраться — примерно на 50 м. В то же время в сигналы радиосвязи можно внедриться с помощью электронных средств, которые устанавливаются на разведывательных самолетах.
Взломав сеть, можно запустить вирусы, уничтожающие базы данных, прослушивать переговоры, нарушить работу АСУ и даже отдавать приказы. Поэтому каналы тщательно защищаются. В том числе и методами шифрования трафика, и антивирусами. О случаях взлома АСУ хотя бы в одной из армий ведущих стран мира ничего не известно. Но об этом не принято говорить — информация является закрытой, резюмировал эксперт.
Противник не упустит возможности подключиться к системам управления войсками, сказал "Известиям" гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.
— Сохранение безопасности АСУ и средств связи — одна из главных задач современных армий, — отметил он.
"Акация" за 21 млрд рублей
АСУ предназначены для управления войсками при ведении боевых действий, проведении миротворческих, специальных, гуманитарных операций, а также в мирное время. В первую очередь системы обеспечивают непрерывный обмен данными между командными пунктами, штабами и войсками. С АСУ интегрированы средства разведки — в том числе беспилотники и спутники. Это позволяет в режиме реального времени собрать максимальное количество информации о противнике.
Комплексы обобщают данные о потерях, готовности техники, наличии боеприпасов и горюче-смазочных материалов и даже о морально-психологическом состоянии личного состава. Такую информацию в штабы передают офицеры, командующие подразделениями на поле боя или в тылу.
АСУ создает 3D-карты, на которые наносится расположение войск и огневых средств. Причем все перемещения система передает в режиме реального времени — это позволяет командирам держать обстановку под контролем и вовремя реагировать на угрозы.
На учениях "Центр-2019" войска управлялись с помощью АСУ "Акация-М", "Андромеда" и ЕСУ-ТЗ. "Акация-М" позволяет командовать войсками в масштабах армии, одновременно отслеживая действия других родов войск в своем и соседних секторах — например, самолетов ВКС, кораблей ВМФ или подразделений ВДВ.
Вся ее спецаппаратура умещается в нескольких штабных автомобилях. За основу взяты трехосные грузовые "КамАЗы", что обеспечивает высокую проходимость. Электроника максимально проста в эксплуатации — она разворачивается за считаные минуты в любой местности. "Акация-М" связана с аналогичными системами других родов войск, а также с Национальным центром управления обороной России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Источник изображения: iz.ru
Ранее "Известия" писали, что до конца 2019 года "Акация-М" массово появится в войсках. На их закупку Минобороны в прошлом году выделило более 21 млрд рублей.
На поле боя в ходе маневров этот комплекс был интегрирован с ЕСУ-ТЗ — эта АСУ позволяет наладить обмен данными командованию дивизий, бригад или полков с подчиненными вплоть до отделений. С помощью этой системы можно не только передавать информацию о противнике, но и давать целеуказания.
Также к "Акации-М" была подключена АСУ "Андромеда", которая создавалась специально для ВДВ. Она охватывает все звенья управления десантников. Интеграция всех трех этих систем управления позволила подразделениям, участвующим в учениях, поддерживать эффективную связь между собой.
В странах НАТО начали разрабатывать АСУ в 1950-х годах, тогда же в США были созданы первые системы для ПВО и артиллерии. В СССР аналогичные системы появились немного позднее. Работы по автоматизации управления войсками велись постоянно. В частности, в декабре 1982 года на вооружение приняли знаменитую АСУ для командования войсками фронта "Маневр", которая считалась одной из самых передовых на тот момент.
Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой
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