США ищут способы поставить на ДСНВ крест

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом Салливан заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.

"Мы должны начать дискуссии с русскими сейчас по включению тех видов вооружений, которые не входят в договор", - цитирует замгоссекретаря РИА Новости.

По мнению Салливана, возможное продление договора без таких изменений "свяжет руки" США.

При этом политик отметил, что США пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.

ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.