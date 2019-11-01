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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

США ищут способы поставить на ДСНВ крест

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом Салливан заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.

"Мы должны начать дискуссии с русскими сейчас по включению тех видов вооружений, которые не входят в договор", - цитирует замгоссекретаря РИА Новости.

По мнению Салливана, возможное продление договора без таких изменений "свяжет руки" США.

При этом политик отметил, что США пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.

ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.

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Ливан
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СНВ-3
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