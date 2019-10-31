Ремонт туалета в космосе с искоркой в глазах

Любую работу в космосе пообещал делать с удовольствием астронавт Европейского космического агентства, летчик-испытатель, полковник ВВС Италии, командир МКС-61 Лука Пармитано корреспонденту журнала "Воздушно-космическая сфера" перед тем как отправиться на пилотируемом корабле "СОЮЗ МС -13" с Байконура на МКС.

"Я бы не хотел выделять отдельный эксперимент, каждый из них важен и уникален по-своему. Что отличает научную программу от моих предыдущих исследований – в этот раз я буду уделять внимание физиологии человека, тому, как наше тело и мозг ведут себя в невесомости. Я буду подопытным, в качестве субъекта экспериментов, и с нетерпением жду этого", - сказал итальянец.

Итальянский астронавт будет субъектом исследования и "подопытным кроликом" в медицинских экспериментах на орбите под пристальным вниманием Эндрю Моргана астронавта НАСА, военного врача и полковника сухопутных войск США.

Подробней ознакомиться с миссией космического экипажа, а также узнать - зачем на МКС вместе с итальянцем и американцем отправился Герой России, летчик-космонавт Александр Скворцов - можно в новом номере журнала "ВКС".