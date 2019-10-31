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31.10.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Беларуси достаточно ответов на танковую угрозу США

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ПТРК «Конкурс-М»
ПТРК «Конкурс-М».
Источник изображения: www.belvpo.com

Не так давно на 227-м общевойсковом полигоне Северо-Западного оперативного командования успешно состоялись пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М для ПТРК «Конкурс-М» по бронированным объектам на различные дальности.

В результате модернизации ракета получила дополнительный кумулятивный заряд, что в свою очередь увеличило бронепробиваемостьи обеспечило гарантированное преодоление динамической защиты применяемой на основных боевых танках.

Малые габариты ракетного комплекса и автономность пусковой установки позволяют использовать для его перевозки практически любые транспортные средства. Боевой расчет 2 человека. Все это обеспечивает скрытность применения противотанкового ракетного комплекса и его высокую эффективность.

Кроме того, в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил ожидается закупка и поставка ПТУР 9М120 «Атака», разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса «Штурм».

Управляемая ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км, бронепробиваемостъ до 950 мм за динамической защитой (под углом 90°). Ракета может применяться с вертолетов Ми-24, Ми-8 и их модификаций, а также боевых машин 9П149 ПТРК «Штурм».

Особенно актуально наличие такого вооружения в войсках в связи с размещением в 15 км от границы с Беларусью на полигоне литовских ВС Пабраде американского батальона с танками «Абрамс» и БМП Bradley, а также проведением предстоящей весной масштабных учений НАТО «Defender Europe», в которых примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих 18 государств, притом около половины из них – из США.

28 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд решений, которые позволят нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки НАТО (США) на соседней территории.

По словам главы оборонного ведомства генерал-лейтенанта Андрея Равкова, это будут меры по усилению белорусской государственной границы, увеличению численности сухопутного контингента на литовском направлении. Будет предпринят также «ряд информационных и дипломатических мер».

Скорее всего, данные комплексы и появятся на вооружении этих подразделений. С учетом того, что в настоящее время не происходит прямых танковых столкновений, то данное вооружение можно тихо и не заметно поставить на основных опасных направлениях (с учетом местности со стороны Литвы их не так уж и много – одна). Стрелять с них солдата можно обучить за день, а один такой ПТРК способен уничтожить несколько бронированных единиц противника.

При средней стоимости одного танка «Абрамс» всех модификаций, выпущенных в Штатах с 1981 по 2014 год, в 4,3 миллиона долларов, его можно уничтожить одним выстрелом из ПТРК стоимостью всего лишь в десятки тысяч долларов. Очевидно, что ни один здравомыслящий военачальник не пошлет танки и БМП по единственной дороге в страну, на которой вся его хваленая бронетехника будет сожжена в считанные секунды.И это без учета других образцов вооружения, которые способны нанести потенциальному агрессору непоправимый ущерб еще до того как он попытается применить свое оружие.


Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
США
Продукция
9М113
Bradley
M1 Abrams
Атака
Конкурс
Ми-24
Ми-8
МТ-ЛБ
Штурм
Проекты
NATO
Военные учения
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