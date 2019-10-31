В Беларуси достаточно ответов на танковую угрозу США

Не так давно на 227-м общевойсковом полигоне Северо-Западного оперативного командования успешно состоялись пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М для ПТРК «Конкурс-М» по бронированным объектам на различные дальности.

В результате модернизации ракета получила дополнительный кумулятивный заряд, что в свою очередь увеличило бронепробиваемостьи обеспечило гарантированное преодоление динамической защиты применяемой на основных боевых танках.

Малые габариты ракетного комплекса и автономность пусковой установки позволяют использовать для его перевозки практически любые транспортные средства. Боевой расчет 2 человека. Все это обеспечивает скрытность применения противотанкового ракетного комплекса и его высокую эффективность.

Кроме того, в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил ожидается закупка и поставка ПТУР 9М120 «Атака», разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса «Штурм».

Управляемая ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км, бронепробиваемостъ до 950 мм за динамической защитой (под углом 90°). Ракета может применяться с вертолетов Ми-24, Ми-8 и их модификаций, а также боевых машин 9П149 ПТРК «Штурм».

Особенно актуально наличие такого вооружения в войсках в связи с размещением в 15 км от границы с Беларусью на полигоне литовских ВС Пабраде американского батальона с танками «Абрамс» и БМП Bradley, а также проведением предстоящей весной масштабных учений НАТО «Defender Europe», в которых примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих 18 государств, притом около половины из них – из США.

28 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд решений, которые позволят нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки НАТО (США) на соседней территории.

По словам главы оборонного ведомства генерал-лейтенанта Андрея Равкова, это будут меры по усилению белорусской государственной границы, увеличению численности сухопутного контингента на литовском направлении. Будет предпринят также «ряд информационных и дипломатических мер».

Скорее всего, данные комплексы и появятся на вооружении этих подразделений. С учетом того, что в настоящее время не происходит прямых танковых столкновений, то данное вооружение можно тихо и не заметно поставить на основных опасных направлениях (с учетом местности со стороны Литвы их не так уж и много – одна). Стрелять с них солдата можно обучить за день, а один такой ПТРК способен уничтожить несколько бронированных единиц противника.

При средней стоимости одного танка «Абрамс» всех модификаций, выпущенных в Штатах с 1981 по 2014 год, в 4,3 миллиона долларов, его можно уничтожить одним выстрелом из ПТРК стоимостью всего лишь в десятки тысяч долларов. Очевидно, что ни один здравомыслящий военачальник не пошлет танки и БМП по единственной дороге в страну, на которой вся его хваленая бронетехника будет сожжена в считанные секунды.И это без учета других образцов вооружения, которые способны нанести потенциальному агрессору непоправимый ущерб еще до того как он попытается применить свое оружие.

Владимир Вуячич