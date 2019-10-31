Показать силу: Осло следит за операцией российских подлодок

СМИ пишут об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг привела данные норвежской разведки о том, что Россия проводит крупнейшую за последние несколько лет военную операцию в Северной Атлантике - 10 российских подводных лодок пытаются проникнуть как можно дальше на север. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Москва не считает Осло угрозой для национальной безопасности.

Россия проводит крупнейшую за последние несколько лет военную операцию в Северной Атлантике - 10 российских подводных лодок пытаются проникнуть как можно дальше на север, с таким утверждением выступила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По ее словам, об этих учениях сообщила норвежская Служба военной разведки. Сульберг предположила, что маневры являются демонстрацией силы со стороны Москвы, передает РИА "Новости".

"Это показывает только то, что у России есть мощные силы, в том числе на море. И мы знаем, как важно для России защищать морские пути в районе Мурманска. Это протяженные участки норвежского побережья. Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации", - пояснила политик.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Эриксен Серейде заверил, что Москва не считает Осло угрозой для национальной безопасности, передает ФАН.

"Как Норвегия не видит в России угрозы своей безопасности, так же и Россия не видит в Норвегии угрозы своей безопасности. Но, к сожалению, все зависит не только от намерений конкретной страны, но и от ситуации в том альянсе, в котором она состоит", - отметил российский дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москву тревожит активность Североатлантического альянса в Норвегии, поскольку это создает напряжение на границе, а также приводит к еще большей милитаризации Арктики.

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен также заявлял о приоритетности диалога с Россией.

В ходе своей речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне дипломат назвал необходимость поддержки добрососедских отношений с Россией одним из базисных факторов внешней политики Осло, передает НСН.

Чуть ранее стало известно, что власти Норвегии отказались закупать оборудование, которое нужно, чтобы присоединить страну к системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО, об этом писало издание Klassekampen со ссылкой на бюджетное послание.

Журналисты отметили, что государство пришло к такому решению после тщательного анализа факторов политики безопасности.

Эксперт по России Джулия Вильхельмсен пояснила газете, что такое решение может сократить "растущее напряжение" в отношениях с Москвой. Норвежские СМИ обратили внимание, что Осло долгие годы поддерживал идею создания защитной системы НАТО, но при этом выступал против того, чтобы альянс стал частью планов Вашингтона по ПРО.

Позиция норвежской стороны изменилась в 2010 году, когда стало понятно, что система не направлена против России. Хотя в секретном документе оборонного ведомства Норвегии от 2017 года указывалось, что страна должна присоединиться к проекту именно из-за российской угрозы, подчеркнули журналисты.

В конце сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке, заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, но в то же время учитывает позиции России и старается избегать роста напряженности в этом регионе.

"Арктика всегда была важна, и ее значение сейчас возрастает отчасти из-за таяния льдов и выявления новых месторождений полезных ископаемых. Отчасти это обусловлено еще и тем, что Россия и Китай проявляют повышенный интерес к Арктике. НАТО придется сформировать сбалансированный подход ко всему этому", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сегодня военный блок инвестирует в свои возможности, которые позволяют расширить его присутствие в Арктике за счет кораблей, самолетов и подводных лодок. К тому же, генсек обратил внимание, что на Крайнем Севере НАТО и Россия проводят "уникальные операции" по спасению на море и по вопросам окружающей среды.

В ответ на это российское постпредство при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории, а не комплекты зимней формы для проведения операций при температуре -40°.

"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?" - написало постпредство в Twitter.

Рафаэль Фахрутдинов