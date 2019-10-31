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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британские военные взорвали "российские танки" в Солсбери

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Т-72М и Т-55
Изображающие противника танки Т-72М и Т-55 во время маневров британской армии в Солсбери.
Источник изображения: Bob Morrison / Defence Picture Library (via www.dailymail.co.uk)

Британские военные провели учения на базе у города Солсбери, в ходе маневров они взорвали "русские танки", пишут СМИ.

Для этих целей был построен городок, который по легенде захватила российская армия, передает РЕН-ТВ.

В качестве российских танков на учениях использовали списанную технику, ее уничтожали вертолеты Apache и другая бронетехника.

По этим сведениям, из-за взрывов небо над Солсбери стало оранжевым, а сами учения журналисты назвали "захватывающей демонстрацией силы".

В апреле в сети опубликовали видеозапись попытки подрыва танка сирийскими боевиками, которая не увенчалась успехом.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
AH-64
Проекты
Военные учения
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