Британские военные взорвали "российские танки" в Солсбери
Изображающие противника танки Т-72М и Т-55 во время маневров британской армии в Солсбери.
Источник изображения: Bob Morrison / Defence Picture Library (via www.dailymail.co.uk)
Британские военные провели учения на базе у города Солсбери, в ходе маневров они взорвали "русские танки", пишут СМИ.
Для этих целей был построен городок, который по легенде захватила российская армия, передает РЕН-ТВ.
В качестве российских танков на учениях использовали списанную технику, ее уничтожали вертолеты Apache и другая бронетехника.
По этим сведениям, из-за взрывов небо над Солсбери стало оранжевым, а сами учения журналисты назвали "захватывающей демонстрацией силы".
В апреле в сети опубликовали видеозапись попытки подрыва танка сирийскими боевиками, которая не увенчалась успехом.
Алексей Дегтярев
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