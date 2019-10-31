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31.10.2019
Интерфакс-АВН

Корвет "Гремящий" стоимостью 22,6 млрд рублей 5 ноября отправится на госиспытания

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Корвет "Гремящий".
Корвет "Гремящий".
Источник изображения: airbase.ru

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Головной корвет проекта 20385 "Гремящий", вооруженный "Калибрами", в начале ноября отправится на государственные испытания, говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область.

"Дата сдачи судна по госконтракту - 25 декабря 2019 года. Стоимость по контракту - 22,6 млрд. рублей. Текущая готовность - 94,5%: завершается этап заводских ходовых испытания. С 5 ноября запланирован переход корабля на полигоны Северного флота для завершения государственных испытаний в декабре 2019 года", - говорится в материалах.

В нем отмечается, что корвет будет вооружен ракетами "Калибр", ЗРК "Редут" и гидроакустической станцией обнаружения подводных лодок "Анапа-М".

Ранее сообщалось, что "Гремящий" строится для Тихоокеанского флота России.

20385 - модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Основная задача таких кораблей - обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолёта Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность, сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20385
Калибр КР
СФ
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