По просьбе США американец заменит японца в следующем экипаже МКС - источник

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Американский астронавт войдет в состав ближайшего экипажа на Международную космическую станцию (МКС) вместо японца Хосидэ Акихико, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Американская сторона обратилась к "Роскосмосу" с запросом о замене члена экипажа МКС-63/64 с японского астронавта на американского в рамках своей квоты. Этот запрос был удовлетворен", - сказал собеседник агентства.

В среду госкорпорация "Роскосмос" сообщила о проведенном под руководством Дмитрия Рогозина заседании Межведомственной комиссии по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций.

"По итогам доклада исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева были утверждены основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций в 2020-2021 годах", - отмечалось в сообщении.

При этом в "Роскосмосе" не назвали фамилии членов экипажей.

"Также на заседании рассмотрено предложение партнеров по Международной космической станции об изменении состава экипажей МКС-63/64", - отметили в госкорпорации.

Там не уточнили, какие именно страны обратились к "Роскосмосу" с данным вопросом, однако в настоящее время у России есть соглашение по доставке на борт МКС астронавтов лишь с США. Американцы в рамках своей квоты дают места на российских кораблях "Союз" астронавтам Европейского и Японского космических агентств.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: "Союз МС-16" и "Союз МС-17". В состав экипаж "Союза МС-16" должны были войти россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин и японский астронавт Хосидэ Акихико. В состав экипажа "Союза МС-17" входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Данные о полетах российских космонавтах опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов.

Как сообщал Крикалев, экипаж корабля "Союз МС-17" впервые за 20 лет должен состоять только из россиян. При этом он допустил вероятность того, что NASA обратится к Роскосмосу с просьбой о включении в состав экипажа своих астронавтов из-за неготовности американских пилотируемых кораблей.

На минувшей неделе в кулуарах Международного аэронавтического конгресса в Вашингтоне он сообщил, что России придется переделывать свою программу работы на МКС, если начало полетов американских коммерческих кораблей снова будет отложено.

Он отметил, что Россия готова вести переговоры с США о предоставлении дополнительных мест на кораблях "Союз" для астронавтов, так как срыв начала полетов американских кораблей будет угрожать самой станции, при этом Россия и США неоднократно выручали друг друга в космосе.

"Пока были резервные места и возможность их продавать, мы их продавали. Сейчас в принципе резервных мест нет, но, если будет какое-то чрезвычайное состояние, конечно, будем думать, как переделывать программу, оптимизируя из общих соображений", - сказал Крикалев 23 октября.

Он отметил, что пока США не обращались к России, так как надеются на успешное начало полетов в 2020 году своих кораблей.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно срывались. Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у NASA есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года. "Роскосмос" запланировал на 2020 год только два пилотируемых полета - весной и осенью. При этом второй должен стать впервые в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.

В настоящее время на станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.