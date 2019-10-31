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31.10.2019
bmpd.livejournal.com

Вторые "Огарковские чтения"

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30 октября 2019 года в Москве состоялась Вторая ежегодная конференция "Огарковские чтения". Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Мероприятие было посвящено памяти маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова - самого яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле". Участники конференции обсудили развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий. Особое внимание было уделено вопросам развития оборонной промышленности и ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии приняли участие известные деятели вооруженных сил и ОПК.

Первые "Огарковские чтения" состоялись в октябре 2018 года.

По ссылке можно ознакомиться со списком участников и программой мероприятия. Записи докладов будут опубликованы на видеохостинге YouTube.

Центр АСТ благодарит партнеров мероприятия - АО "Объединённая двигателестроительная корпорация", АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", ПАО "Октава" и Коммерческую организацию "Фонд содействия развитию авиации и комонавтики "Небо отчизны"

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов открывает Вторую ежегодную конференцию "Огарковские чтения".. Москва, 30.10.2019 (с) bmpd

На Второй ежегодной конференции "Огарковские чтения".. Москва, 30.10.2019 (с) bmpd

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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
КБП
ОДК УК
Октава ПАО
Персоны
Пухов Руслан
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