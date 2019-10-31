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31.10.2019
ТАСС

Самолет Северного флота повторил маршруты первого полярного летчика Яна Нагурского

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Ил-38
Противолодочный самолет Ил-38.
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru

Общая протяженность маршрута составила более четырех тысяч километров, а длительность полета - около восьми часов

МУРМАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Экипаж противолодочного самолета Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) под командованием подполковника Антона Старостина повторил исторические маршруты первых арктических полетов полярного летчика Яна Нагурского, совершенные 105 лет назад. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота в распространенном пресс-релизе.

"Полет Ил-38 проходил на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей", - сообщает флот. Общая протяженность маршрута составила более 4 тыс. километров, а длительность полета - около 8 часов. Самолет взлетел рано утром с аэродрома Североморск-1.

Экипаж Ил-38 в диапазоне высот от 100 до 400 метров на малой скорости, имитирующей первый полет над Арктикой Яна Нагурского на биплане "Фарман МФ-11", прошел по маршруту полуостров Адмиралтейства - остров Панкратова - мыс Желания острова Северный архипелага Новая Земля и совершил перелет к островам архипелага Земля Франца-Иосифа.

На самом северном архипелаге России североморцы пролетели по пути потерянной экспедиции Георгия Седова, поиском которой занимался Ян Нагурский. Прошли на предельно малых высотах над островами Греэм-Белл, Ева-Лив, Рудольфа, Земля Александры, Вильчека, фактически облетев архипелаг Земля Франца-Иосифа по кругу.

Помимо непосредственной постановки исторического летного эксперимента экипаж Ил-38 провел разведку ледовой обстановки, а также экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций. Данные визуальных наблюдений летчики занесли в бортовой журнал и подготовили отчет, который позволит проанализировать динамику ледовой обстановки в Арктике и интенсивность глобальных климатических изменений.

Ян Нагурский (1888-1976 гг.) - знаменитый русский летчик польского происхождения. 21 августа 1914 года на гидросамолете "Фарман МФ-11" первым в истории совершил арктический полет с целью поиска пропавших экспедиций Владимира Русанова, Георгия Брусилова и Георгия Седова. 30 сентября 1916 года первым в истории выполнил мертвую петлю на гидросамолете М-9.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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